شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يصل تنزانيا على رأس وفد رفيع المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل صباح اليوم، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة التنزانية دار السلام، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والري، في زيارة تستمر لمدة يومين، وذلك في إطار سياسة مصر الخارجية لتوطيد أواصر التعاون مع دول حوض النيل.

ومن المقرر أن يقوم سويلم بإجراء العديد من المباحثات مع جمعة حميدو أويسو وزير المياه التنزانى لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى زيارة لموقع سد جوليوس نيريرى بتنزانيا الذى يقوم بتنفيذه تحالفٌ مصرى يضم شركتى"المقاولون العرب" المملوكة للدولة المصرية، و"السويدى إلكتريك" إحدى كبرى شركات القطاع الخاص المصري .