شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تشيد بقرار إدارة منتدى الشباب: طرحت مبادرات فى صميم الاحتياجات والاهتمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بقرار إدارة منتدى شباب العالم بتوجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات التنموية.

وشجعت الدكتورة مايا مرسي هذا التوجه لتنفيذ التنمية بدلا من مناقشة تحقيقها هذا العام، قائلة: "كل التحية والتقدير لإدارة المنتدى".

وأشادت رئيسة المجلس، بحزمة المبادرات والبرامج التى أعلنت عنها ادارة المنتدى وسيتم إطلاقها والبدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة، وأضافت أن هذه المبادرات التنموية التى تم طرحها هى قراءة للواقع، وتأتي في صميم احتياجات واهتمامات الشباب والفتيات" .

جدير بالذكر أن إدارة منتدى شباب العالم، قد أعلنت في وقت سابق عدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم" بشكله السنوي المعهود من "مدينة شرم الشيخ"، وسيتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من المنتدى، والتي كان من المقرر إطلاقها بمدينة شرم الشيخ، في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية.