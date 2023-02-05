شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ينعى المهندس شريف إسماعيل: عمل بجد واجتهاد لصالح الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكد الدكتور على المصيلحى أن المهندس شريف إسماعيل كان له الكثير من الإنجازات وقدم لمصر الكثير من علمه من خلال مناصب عدة تولاها وعمل فيها بجد واجتهاد لصالح الوطن وتوجه الدكتور على المصيلحى بخالص العزاء إلى أسرة المهندس شريف إسماعيل، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.