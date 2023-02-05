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4 طرق لتقديم بلاغ إلكترونى رسمى للنيابة الإدارية فى دقائق.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة النيابة الإدارية، عدة وسائل إلكترونية لتقديم الشكاوى والبلاغات بشأن مخالفات وفساد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 

وتتمثل طرق تقديم الشكاوى والبلاغات إلكترونيا في :

 

1-إرسال الشكوى من خلال الخط الساخن 16117.

 

2- إرسال الشكوى لوحدة الشكاوى المركزية على البريد الإلكتروني [email protected] على أن يراعي لجدية الشكوى أن يتم تضمينها اسم الشاكي - رقم بطاقة الرقم القومي - رقم الهاتف المحمول الخاص به.

 

3-من خلال تطبيق النيابة الإدارية على جوجل ستور.

 

4-يمكن للشاكى التوجه إلى مقر النيابة الإدارية الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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