شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط التظلم لطلاب أولى وتانية ثانوى فى الجيزة.. 40 جنيها رسوم للمادة الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ضوابط التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وتعلن مدارس محافظة الجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي غدا الأحد الموافق 5 فبراير، ونتائج طلاب الصف الثاني الثانوي يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل، على أن تحدد مديرية التربية والتعليم بعدها موعد التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للمتضررين من نتائجهم.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة خطوات التظلم على نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي على النحو الآتي:

1-يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها".

2-سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها في المادة الواحدة، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

3-يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

جدير بالذكر، أن الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، تبدأ غدا الأحد، تلقي طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، وطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك لمدة 15 يوما للمتعلم أو ولى الأمر.