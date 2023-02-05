شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين صحى واجتماعى.. وظائف خالية للشباب فى محافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب في محافظة المنوفية، برواتب مجزية ومزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة http://www.manpower.gov.eg.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة في محافظة المنوفية.

1-فرص عمل بأحد شركات الصناعات الدوائية – قويسنا

الوظائف المطلوبة

-10 صيدلي

-10 كيميائي

الشروط

-المؤهل: عالي

-السن: 28 سنة

-الراتب: 3000 : 3350 جنيه

2-فرص عمل بأحد الشكرات الخاصة بمدينة السادات – المنطقة الصناعية الثالثة

الوظائف المطلوبة

-2 عامل خدمات

-20 عامل خياطة

-10 مساعد إنتاج

-4 عامل مكوى

الشروط

-المؤهل: عالي – متوسط

-السن: مؤهل عالي – متوسط

-الراتب: 2400 : 3200 جنيه

3-فرص عمل بأحد شركات الصباغة والنسيج – المنطقة الصناعية – السادات

الوظائف المطلوبة

1 مهندس نسيج

1 مهندس إنتاج

1 مهندس كهرباء

الشروط

-المؤهل: عالي

-الخبرة 3 : 5 سنوات

1 فني كهرباء

1 فني ميكانيكا

3 فني صيانة

2 فني نسيج

الشروط

-لا يشترط الخبرة

-الخبرة: 1 – 3 سنوات

-الراتب: حسب المقابلة

4-فرص عمل بأحد الشركات في المنطقة الصناعية الثالثة

الوظائف المطلوبة

20 عامل خياطة

6 فني تطريز

الشروط

-لا يشترط الخبرة

-السن 18 : 35 سنة

-الراتب: حسب المقابلة

المزايا

-مواصلات

-سكن

-تأمين صحي

-تأمين اجتماعي

-وجبات