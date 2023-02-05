شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين صحى واجتماعى.. وظائف خالية للشباب فى محافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر
1-فرص عمل بأحد شركات الصناعات الدوائية – قويسنا
الوظائف المطلوبة
-10 صيدلي
-10 كيميائي
الشروط
-المؤهل: عالي
-السن: 28 سنة
-الراتب: 3000 : 3350 جنيه
2-فرص عمل بأحد الشكرات الخاصة بمدينة السادات – المنطقة الصناعية الثالثة
الوظائف المطلوبة
-2 عامل خدمات
-20 عامل خياطة
-10 مساعد إنتاج
-4 عامل مكوى
الشروط
-المؤهل: عالي – متوسط
-السن: مؤهل عالي – متوسط
-الراتب: 2400 : 3200 جنيه
3-فرص عمل بأحد شركات الصباغة والنسيج – المنطقة الصناعية – السادات
الوظائف المطلوبة
1 مهندس نسيج
1 مهندس إنتاج
1 مهندس كهرباء
الشروط
-المؤهل: عالي
-الخبرة 3 : 5 سنوات
1 فني كهرباء
1 فني ميكانيكا
3 فني صيانة
2 فني نسيج
الشروط
-لا يشترط الخبرة
-الخبرة: 1 – 3 سنوات
-الراتب: حسب المقابلة
4-فرص عمل بأحد الشركات في المنطقة الصناعية الثالثة
الوظائف المطلوبة
20 عامل خياطة
6 فني تطريز
الشروط
-لا يشترط الخبرة
-السن 18 : 35 سنة
-الراتب: حسب المقابلة
المزايا
-مواصلات
-سكن
-تأمين صحي
-تأمين اجتماعي
-وجبات