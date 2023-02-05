شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو السريع على خط "القاهرة ـ الأقصر".. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتقرر انطلاق أولى رحلات قطار تالجو الفاخر الثاني على خط "القاهرة ـ الأقصر" من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22,50 مساء الاحد 5فبراير 2023 ليصل الاقصرالساعة 8,50 صباح يوم الاثنين الموافق 6 يناير 2023 وقوفاً بمحطات [ الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا ]، أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع كما تقرر أن يعود من محطة الاقصر الساعة22,00 مساءا ويصل القاهرة الساعة 8.00 صباحا وبنفس محطات الوقوف فى رحلة الذهاب وذلك ايام الاثنين والاربعاء والجمعه من كل اسبوع .
وأضاف الوزير، أن هذا التشغيل يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها الوحدات المتحركة وذلك لتقديم أعلى. مستويات الخدمة للمواطنين مشيرا الى ان تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوربية.
وأكد، هذه القطارات تتميز بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة ، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها ، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية ، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وقد تم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار وقدم وزير النقل التهنئة للشعب المصري ولركاب خط الصعيد بتشغيل هذا القطارات الفاخر.