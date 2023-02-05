شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يبحث إنشاء قاعدة بيانات للمصريين فى الخارج.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، على مائدتها اليوم الأحد إنشاء قاعدة بيانات رقمية حاضنة للمصريين بالخارج لتعميق الروابط والتواصل بحضور ممثلي الحكومة، كما تطرح أوجه تنامي العلاقات المصرية الإيطالية، غدا الإثنين.

وتستعرض لجنة الشئون الدينية، دراسة ومناقشة خطة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف افراطا وتفريطاً، بحضور ممثلي الحكومة، فيما تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي على مدار اليوم وغدا، مناقشة " دراسة بشأن ترسيخ قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومي المصرى".

بينما تستكمل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، مناقشة موضوع "تيسير إجراءات التقاضي "على مدار جلساتها خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن مجلس الشيوخ، سينظر جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.