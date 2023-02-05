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"العدل" تحدد 3 طرق إلكترونية لتقديم بلاغات الكسب غير المشروع.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد -  

ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوي عن بعد إلي جهاز الكسب غير المشروع، والتي تكون متعلقة بإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل، تيسيراً على المواطنين وترشيداً للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضائية.

 

لتلقي البلاغات والشكاوي الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع عن طريق:

 

1- واتس اب عبر الهاتف رقم 01551955900

 

2- البريد الالكترونى  https://forms.gle/L1BnkQEckxkBK17i

 

3- رمز الاستجابة السريعة QR code

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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