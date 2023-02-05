شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تعرف على مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لمواجهة الزيادة السكانية والشح المائي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

وتعتبر محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر المسجلة في موسوعة "جينيس" المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م3/ يوم ، وهى تضم 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون م3/ يوم/ وحدة.





وفى التقرير التالى نتعرف مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر - بخلاف محطة المعالجة.

1- أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر ، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلو متر .

2- إنشاء 3 قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر ، وقنطرة فم علي المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وقنطرة موازنة علي مصرف أم الريش .

3- انشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما "محطة السلام الرئيسية - محطة شادر عزام" .

4- إنشاء 7 كباري ، و 6 سحارات ، 2 بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارئ ، و 36 من الأعمال التكميلية "بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع".