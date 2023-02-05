شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 3 امتحانات للنقل بالفصل الدراسى الثانى واختبار واحد للإعدادية والان مع تفاصيل الخبر
وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه يتم ترحيل امتحان شهر فبراير المقبل لصفوف النقل ليناسب توقيت بدء الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه 11 فبراير المقبل، موضحا إنه تم عقد برنامج وحقيبة تدريبية لتفعيل واستمرار دمج المفاهيم البيئية فى المدارس، لتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة، مشددا على أنه سيتم رفع كفاءة العامل البشرى فى المدارس والإدارات التعليمية.
وأضاف وزير التعليم، أنه سيتم إطلاق مسابقة الإدارة المتميزة، والمدرسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تفعيل اليوم الرياضى بواقع 75% .
وأكد الوزير، أن الكنترولات عمل بكفاءة وهو شأن داخلي لكيفية حساب الدرجات فى الكنترول داخل المدرسة، وسيتم منح تعليمات للمدارس لإتاحة معرفة الطالب درجته فى امتحان الفصل الدراسي الأول.