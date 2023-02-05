شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ناعية الدكتور شريف إسماعيل: مصر فقدت رجلاً عظيماً محباً للوطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجميع قطاعات وهيئات الوزارة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الذي غيبه الموت، اليوم السبت، 4 فبراير 2023.
قالت وزيرة الثقافة: فقدت مصر اليوم رجلًا عظيمًا محبًا للوطن، فكان رمزًا للعطاء والمثابرة، شهد له الجميع، بتفانيه في خدمة بلاده، وحرصه على تحقيق رفعتها ومصالحها.
كما قدمت العزاء لأسرته ومحبيه، راجيًة من الله، أن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.
شغل الدكتور شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء من 2015 حتى 2018، كما شغل منصب وزيرً للبترول منذ 2013 حتى 2015، كما شغل منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ يونيو 2018.