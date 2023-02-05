وزير الزراعة ينعي رئيس وزراء مصر السابق: أدى المسئولية بأمانة وإخلاص وشرف

القاهرة - سامية سيد - نعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس وزراء مصر السابق والذي وافته المنية اليوم بعد رحلة طويلة وحافلة من العمل الوطنى حمل خلالها على عاتقة مهاماً صعبة في ظروف عصيبة من تاريخ الوطن وكان عليه رحمة الله متجردا وفاضلا دمث الخلق وأدى المسئولية بأمانة وإخلاص وشرف

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012