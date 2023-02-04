وزير الصحة ناعيا المهندس شريف إسماعيل: كان مثالا مشرفا للوطنية والوفاء

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن المهندس شريف إسماعيل، كان مثالا مشرفا للوطنية والوفاء، سواء في فترة عمله وزيرا للبترول والثروة المعدنية، أو خلال توليه رئاسة مجلس الوزراء.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل شغل منصب رئيس مجلس الوزراء المصري في الفترة من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018.