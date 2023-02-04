شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 24 مسجدًا الجمعة القادمة منها 21 جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 24 مسجدًا يوم الجمعة القادمة 10 / 2 / 2023م، منها 21 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 3 مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 668 مسجدًا، منها 533 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 135 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. أولاد عبد الدايم – الأنصار - القوصية

مديرية أوقاف المنوفية

2. سيدي سلامة – طنبشا – بركة السبع

مديرية أوقاف البحيرة

3. التوحيد – زراعة 1 – فرهاش – مركز حوش عيسى

4. النور – عزبة الخمسين – شركة الاتحاد – مركز الدلنجات

5. الفتح المبين – الجعار – مركز وادي النطرون

6. الرحمة – محلة بشر – شبرا خيت

7. الرشيد – عزبة الشركة – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى

مديرية أوقاف القليوبية

8. الجديد – ساحل دجوي – بنها أول

مديرية أوقاف المنيا

9. الرحمن – عزبة الجازي - العدوة

10. الحاج غالب – شم القبلية - مغاغة

11. محمد عبد الجيد – عرب أبو قلته – ملوي

12. أبو بكر الصديق – دمشاو هاشم - المنيا

مديرية أوقاف الإسكندرية

13. قرية واحد الكبير – قرية واحد – بجر السكر – برج العرب

مديرية أوقاف الفيوم

14. إبراهيم عبد الله – الشواشنة – يوسف الصديق

15. آل يعقوب – معصرة عرفة - إطسا

مديرية أوقاف الغربية

16. القبلي الكبير – فرسيس – زفتى

مديرية أوقاف الشرقية

17. الشهيد محمد رضوان – م قاسم – ديرب نجم

مديرية أوقاف الدقهلية

18. موسو – عزبة موسو – بني عبيد

19. المهدي- المحمودية- دكرنس

20. عزبة مختار – منشية عزت - السنبلاوين

21. المنتزه – عزبة المنتزه - دكرنس

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. التقوى – طومسون - المنتزه

مديرية أوقاف أسيوط

2. عمر بن الخطاب - ابنوب

مديرية أوقاف قنا

3. نجع غلاب – المقربية – قوص