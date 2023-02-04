شكرا لقرائتكم خبر عن رضا حجازى ينعى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس مجلس الوزراء السابق، والذي وافته المنية اليوم، خالص العزاء لأسرته، وأدعو المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

توفى المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، اليوم السبت، عن عُمر يناهز 68 سنة بعد صراع مع المرض.

وشغل شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، قبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

وتخرج المهندس شريف إسماعيل فى قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندسا فى البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى 1979، وبدأ العمل فى شركة إنبى منذ 1979 حتى 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة، كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 حتى 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول من 2007 حتى 2013.