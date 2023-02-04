رئيس الكنيسة الأسقفية: شريف إسماعيل قدم نموذجا للوطنية ونصلى ليلهم الله أسرته الصبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، الذي وافته المنية منذ قليل.

وقال رئيس الأساقفة: باسمي وباسم أساقفة وقساوسة وخدام شعب الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية نقدم التعازي للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة الدكتور شريف إسماعيل، والذي قدم للشعب المصري نموذجًا للوطنية والعطاء.

وأضاف رئيس الأساقفة: لقد خدم وطنه في أصعب الظروف والأوقات إذ كان حريصًا على رغبته في خدمة البلاد ورفعتها، مختتمًا: نصلي أن يرحم الله الفقيد وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وتوفى المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، اليوم السبت، عن عُمر يناهز 68 سنة بعد صراع مع المرض.

وشغل شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، قبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

وتخرج المهندس شريف إسماعيل فى قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندسا فى البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى 1979، وبدأ العمل فى شركة إنبى منذ 1979 حتى 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة، كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 حتى 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول من 2007 حتى 2013.