شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأمم المتحدة لليونيسيف: نحاول الاستفادة من مخرجات منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف، حرصهم على التعاون المستمر مع الحكومة المصرية في تعليم الشباب، موضحا أن قرار منتدى شباب العالم بأن تكون هذه السنة تنفيذية يغلق الفجوة بين التخطيط والتنفيذ.

وأشار جيريمي هوبكنز، في حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم السبت، إلى أنهم أطلقوا برنامج "شباب البلد" خلال النسخة الماضية من منتدى شباب العالم ويحاولون أن يدرسوا من خلال هذا البرنامج ما يواجه الشباب من تحديات.

وأوضح جيريمي هوبكنز، أن هناك تعاون مع منتدى شباب العالم وهو مهم جدا لنجاح وتطبيق برنامج "شباب البلد"، وهذه المبادرة مهمة جدا وحان الوقت لاستمرار العمل مع شباب بلد التي نركز فيها مع مصر، مؤكدا أنهم يحاولون الاستفادة من مخرجات شباب العالم وهدفها التعلم للشباب وده مكون مهم جدا لشباب بلد، مؤكدا أن هذا العمل يمكن الشباب ويسلحهم لدخول سوق العمل وهناك مهارات ممكن يكتسبوها لنصل إلى سد الفجوات بين مرحلة التعلم والعمل.