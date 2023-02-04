شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ناعيا شريف إسماعيل: قامة وطنية عظيمة مخلصا لوطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق.

وقال وزير الأوقاف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى: أنعى بخالص الأسى وعميق الحزن معالي السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق، فقد كان (رحمه الله) قامة وطنية عظيمة مخلصًا لوطنه، صاحب همة كبيرة في خدمته حتى في أصعب ظروفه الصحية، كما كان كريم النفس والخلق مع كل من تعامل معه أو اقترب منه. ..أسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، اليوم السبت، عن عُمر يناهز 68 سنة بعد صراع مع المرض.

وشغل شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، قبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

وتخرج المهندس شريف إسماعيل فى قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندسا فى البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى 1979، وبدأ العمل فى شركة إنبى منذ 1979 حتى 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة، كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 حتى 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول من 2007 حتى 2013.