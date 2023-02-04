شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتعاقد على شراء 60 ألف طن ذرة صفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين على شراء كمية 60 ألف طن ذرة صفراء مستوردة وصول النصف الثاني من شهر فبراير وبداية شهر مارس 2023 ليصبح إجمالي الكميات التي تم التعاقد عليها للوصول خلال شهر فبراير وبداية شهر مارس 110 آلاف طن مع توجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار تدبير الذرة الصفراء لإتاحة الأعلاف بوفرة وبشكل مستدام.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للمساهمة في إتاحة اعلاف الدواجن لصغار مربي الدواجن للمحافظة علي هذه الصناعة الهامة.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد تعاقدت على شراء كمية 535 ألف طن قمح روسي بتمويل من البنك الدولي وصول القمح خلال النصف الثاني من شهر فبراير والنصف الأول من شهر مارس 2023 .

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين ،حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش، كما تسعى الوزارة أيضا حاليا لتوفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية بسعر التكلفة وأقل من الخبر السياحى فى إطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض مقارنة بسعر الخبز السياحي "الحر" فى الأسواق

على جانب اخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية أيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات، كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يناير مع صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية، وطرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 30 %