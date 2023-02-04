شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع 250 حالة إشغال فى حملة ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات وتحقيق الانضباط لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأسفرت الحملات عن إخلاء كوبري الخشب من الباعة المفترشين، ورفع 250 حالة إشغال للمقاهي والمحال والأكشاك على الطريق العام بشوارع ناهيا وترعة الزمر والتحرير.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة شنت من خلال حي العمرانية، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، أسفرت عن رفع أكثر من 150 حالة إشغال وتعد على حرم الطريق من شوارع ترعة الزمر ومصنع المكرونة وعثمان محرم، مع تحرير المحاضر اللازمه تجاه المخالفين.