شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ناعيًا شريف إسماعيل: كان رجلًا عظيمًا بحق تحمل المسئولية فى أصعب الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص الحزن والأسى رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية الدكتور شريف إسماعيل.

وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى:"أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".

وقال الرئيس السيسى، إن الراحل كان رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة .

وأضاف الرئيس السيسى:"لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه.إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص.وإنا لله وإنا إليه راجعون"