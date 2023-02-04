"الصحة" تحذر مرضى الضغط من التعامل مع أدوية نزلات البرد.. التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب على مرضى الضغط الحذر فى التعامل مع الأدوية خاصة أدوية علاج نزلات البرد والأنفلونزا لأنها تؤدى إلى إرتفاع ضغط الدم .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب استشارة الطبيب قبل أخذ أى دواء من الأدوية الشائع استخدامها فى نزلات البرد.

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يوجد أكثر من 542 مستشفى بالجمهورية لترصد الأمراض المعدية مشيرة إلى أن من ضمن هذة الأمراض الكورونا والأنفلونزا والفيروس المخلوى.

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يتم متابعة الأمراض الوبائية ووضع البرامج الخاصة بمكافحتها بالاضافة إلى البرتوكولات العلاجية.

وكانت وزارة الصحة كشفت عن فى توفير 10 لقاحات لمواجهة الأمراض الوبائية وأضافت الوزارة أن الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أنه تم توفير إحتياجات البلاد من اللقاحات الروتينية اللازمة لبرنامج التحصينات الإجبارى من وزارة الصحة والسكان والمتمثلة فى (خماسى، ثلاثى، كبدى ب رضع، كبدى ب كبار، ثنائى مدارس، لقاح توكسيد التيتانوس، ام ام ار، لقاح الكلب لقاح سحائى ثنائي.

واستعرضت الوزارة أن القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا فى تقرير لها أنه تم توفير إحتياجات البلاد من أمصال ضد العقرب والثعبان وآخرها إنتاج كميات وفيرة من مصل العقرب لمواجهة الأحداث الناتجة عن سيول محافظة أسوان، وكذلك أمصال تيتانوس 1500 وحدة، تيتانوس 30000 وحدة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من نقل التكنولوجيا "المركزات جاهزة للتعبئة" فى 123 يومًا وتم إنتاج كمية 50 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كوفيد (فاكسيرا – سينوفاك) وتطعيم المواطنين من خلال إنشاء مركز التطعيمات الجديد بمقر الشركة بالعجوزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.