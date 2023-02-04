شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 80 صنفا وتخفيضات 30%..الزراعة تزيد السلع واللحوم بمنافذها (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة، التى تطرح بمنافذ الوزارة حاليا، لأكثر من 80 سلعة، مشيرا إلى أنه تمت زيادة المعروض من أنواع اللحوم، البلدى والمجمد، والدواجن بأنواعها "البط ، الفراخ، والكبد، والحمام ، والسمان " وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى، فى المنافذ.



وزارة الزراعة تزيد كميات السلع واللحوم بمنافذها

أضاف أن المنافذ تقوم ببيع االبقوليات واللحوم المجمدة ومصنعاتها، واللحوم البلدية والضأن و الدواجن المجمدة ومصنعاتها، والأسماك المجمدة والعسل وزيت الزيتون والألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30% وأيضًا 40% تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل، حيث يتم مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة.

يشار الى أن سعر كيلو اللحوم البلدي 160 جنيهًا، والبطاطس شيكارة 3 كيلو 9 جنيهات، وشيكارة 5 كيلو 15 جنيهًا، والأرز حبة رفيعة 12 جنيهًا و حبه عريضه 15 جنيهًا و متوفر عبوات من كيلو الأرز وحتي 25 كيلو ، و زيت الزيتون انتاج الوزارة 160 جنيهًا.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لإنتاج اللحوم الى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لانتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالاسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الاسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.