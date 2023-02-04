شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: متلقو لقاح كورونا وجرعاته التنشيطية فى أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا وجرعاته التنشيطية فى أمان من الإصابة بالعدوى، بينما الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم عرضة للإصابة، وكذلك التعرض لمضاعفات خطيرة عند الإصابة.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا والجرعات التنشيطية للحماية والحد من عدوى فيروس كورونا.

كما نصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة تلقى لقاح الأنفلونزا فى الخريف، حيث إنه يقلل من مخاطر الإصابة بالأنفلونزا، ويحمى من التهابات الجهاز التنفسى البسيطة مثل نزلات البرد.

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.