شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه برفع الاستعداد فى المحافظات للتعامل مع تجمعات الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات المعرضة لسقوط الأمطار وفقا لتقارير الأرصاد الجوية، والتى سقطت عليها أمطار خفيفة اليوم وفقا لتقرير غرفة عمليات الوزارة.

وأشار آمنة فى بيان اليوم، إلى تكثيف التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية على مدار الساعة لمتابعة إجراءات شفط مياه الأمطار التي تتعرض لها بعض أحياء محافظة الإسكندرية ومركز مرسى مطروح بمحافظة مطروح، لافتا إلى أنه تم فتح ميناء العريش بشمال سيناء، وأن غرفة عمليات الوزارة مستمرة في انعقادها بشكل دائم للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظتى الإسكندرية ومطروح مستمرة فى رفع تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق بين سيارات الوحدات المحلية و شركات مياه الشرب و الصرف الصحى بها لسرعة عودة الأمور لطبيعتها.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وجنوب البلاد، و وفرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين .

كما يشهد غدا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية مساء على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار .