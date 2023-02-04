الصحة: الكشف المبكر كلمة السر فى الشفاء من السرطانات المختلفة

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، أن الكشف المبكر هو كلمة السر فى الشفاء من السرطانات المختلفة، وطالبت المواطنين بالحرص على المتابعة المستمرة للحماية من مضاعفات المرض .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الكشف المبكر عن السرطان يضمن نسب شفاء عالية للمريض .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن ما يثار حول نقص أدوية الأورام شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن مصر من الدول المنخفضة فى نسب الإصابة بالسرطان مقارنة بباقى الدول لكل 100 ألف مواطن.

وقال وزارة الصحة والسكان فى تقرير لها، أن معدل الإصابة بالسرطان يمثل 152 لكل 100 ألف مواطن، وأستراليا على سبيل المثال بها 468 حالة لكل 100 ألف مواطن ونيوزيلندا 438 حالة لكل 100 ألف نسمة والولايات المتحدة 352 حالة لكل 100 ألف نسمة .

وأوضح تقرير وزارة الصحة والسكان، أن المخزون الاستراتيجى من أدوية الأورام بالنسبة للأدوية المحلية يكفى شهرين تام الصنع من الأدوية، مشيرة إلى توفير المواد الخام التى تكفى لتصنيع 4 أشهر أخرى .

يذكر أن وزارة الصحة والسكان توفير أدوية علاج الأورام بالمجان على نفقة الدولة والتأمين الصحى كما تقدم العلاج للمرضى وفق أحدث البرتوكولات العلاجية والادلة الارشادية الحديثة للعلاج كما يتم تدريب الأطباء على العلاجات الحديثة .