الأزهر يحتفي باليوم العالمي للأخوة الإنسانية فى جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة - سامية سيد - ينظم الأزهر الشريف، اليوم السبت، احتفالية كبرى، بجناحه بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فى نسخته الـ 54، للاحتفاء باليوم العالمى للأخوة الإنسانية، والذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 21 ديسمبر 2020، ليصبح ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية فى ال 4 من فبراير؛ يوما للأخوة الإنسانية، كوسيلة لتعزيز المزيد من التسامح والأخوة والسلام.

ويقدم جناح الأزهر فى تمام الواحدة والنصف احتفالية كبرى عن وثيقة الأخوة الإنسانية بعنوان" الأديان والحوار من أجل التعايش والسلام"، كما يشارك قطاع المعاهد الأزهرية بمخطوطات تعريفية عن أهمية وأهداف الوثيقة وعروض مسرحية وفنية وأناشيد، بالإضافة إلى إصدارات ومطبوعات عن وثيقة الأخوة الإنسانية بمنفذ بيع الكتب، كما تشارك مجلة نور بمسابقات للتعريف بالوثيقة، كما يتم عرض فيلم وثائقى لشيخ الأزهر وبابا الڤاتيكان يبرز جهودهما فى طريق السلام ومنها توقيع الأخوة الإنسانية، فى الشاشة الرئيسة وبانورما الأزهر.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام.