شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: قياس طول الطفل خلال ألف يوم من ميلاده طريقة اكتشاف التقزم الوحيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نجلاء عرفة مدير مساعد برنامج الصحة لمنظمة اليونيسيف، أن التقزم ليس مرضا، بل متلازمة، والطريقة الوحيدة لاكتشافها هي قياس طول الطفل مقارنة بسنه وجنسه خلال الألف يوم الأولى من عمره، قائلة: "لذلك نناشد الأمهات حين يتوجهن للوحدات الصحية: "لا تخرجي قبل أن تستفيدي من كل الخدمات المتاحة لطفلك داخل الوحدة، والتي من بينها قياس الوزن والطول، لاكتشاف مثل هذه الأمراض مبكرًا، لأن اكتشاف التقزم مبكرا قبل انتهاء الألف يوم يمكننا من علاجه".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم"، على قناة "سي بي سي: "بالتنسيق مع المعهد القومي للتغذية.. وعلينا الاستفادة من توزيع الشنط الغذائية خلال شهر رمضان المقبل.. والتفكير في مكونات الشنط.. ولابد أن يكون فيها بقوليات ومواد غذائية مفيدة مثل العسل الأسود والبقوليات والتمر.. والبقوليات يوجد فيها حديد.. والأمر لا يتوقف على التغذية فقط".

من جانبه قال الدكتور محسن سرحان، المدير التنفيذي لبنك الطعام، إن التقزم يندرج تحت العمود الثاني من استراتيجية بنك الطعام في الاهتمام بالأم والطفل، وذلك عن طريق التدخل في بداية فترة الحمل، حيث يتم إعطاء الأم الحامل كرتونة غذائية بالمنتجات التي ليس من السهل عليها امتلاكها في ظل الظروف الحالية، لكنها مفيدة لتغذية الأم والجنين، والأهم من ذلك تقديم التوعية لها بأشكال وطرق مختلفة.

وتابع أن ثاني خطوات التدخل، هي الحضانات الأهلية بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، مضيفا: "وده برضو بنقدر نلحق فيه التقزم بس في أواخره خالص والأطفال بيبقي ليهم وجبات غذائية مخصصة ليهم.. وبرامج توعية للطفل والأسرة".