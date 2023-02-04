شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للاتحاد العربى لعمال المصارف يكرم قادة العمل القومى فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المجلس المركزى للاتحاد العربى لعمال المصارف والتأمينات والأعمال المالية، 17 من قادة العمل العربي، والنقابيين العرب، وذلك فى ختام أعمال اليوم الأول للمؤتمر المنعقد فى عاصمة محافظة البحر الأحمر، مدينة الغردقة، بحضور وفود نقابية عربية، عن بلدان سورية والبحرين والكويت والسعودية والسودان واليمن وفلسطين والأردن، والجزائر والعراق ولبنان تقديراً لجهودهم التى قدموها لخدمة الحركة النقابية والعمال.

وشملت قائمة المكرمين خلال أعمال جلسة اليوم الأول من المؤتمر: الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وجبالى المراغى الرئيس السابق للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجمال القادرى الامين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، وعمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر، ومحمد عبد العزيز جبران رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر والامين العام المساعد للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، ورفيق العلونى الامين العام المساعد للإتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الفطر السورى، ومحمد الاتربى رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، ويوسف عبد الكريم رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال السودان، ويعقوب يوسف رئيس الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، واسم المرحوم محمد وهب الامين العام الاسبق للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والرئيس الاسبق للإتحاد العربى، واسم المرحوم فاروق شحاتة العوضى الرئيس الاسبق للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ومدير مركز الدراسات الاسبق، وسناء زايد نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات وسكرتير المرأة العاملة والطفل وعضو إتحاد اليونى الاسبق، وصالح قلية الامين العام السابق للإتحاد العربى لعمال المصارف والتجارة والأعمال المالية.

يذكر أن المؤتمر ينظمه الاتحاد العربي لعمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية، عضو الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي يضم في عضويته إتحادات نقابية عربية تُمثل ما يقرب من 100 مليون عامل عربي، تحت شعار النقابات العربية "قوتنا في وحدتنا"، وتشارك فيه وزارة القوى العاملة حرصا منها على ترسيخ مبادئ الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية.

وافتتحت فعاليات المؤتمر، اليوم بكلمة من النائبة سولاف درويش رئيس النقابة العامة لعمال البنوك والتأمينات ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين لجنة المرأة العربية بمنظمة العمل العربية، تلاها كلمة لرفيق العلونى الامين العام المساعد للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات العمال السوري، ثم كلمة لمحمد عبد العزيز جبران رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر والأمين العام المساعد للإتحادات العربية المهنية، وكلمة لعمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ألقاها نيابة عن سيادته اللواء أحمد مرزوق السكرتير العام المساعد، ثم كلمة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة، ثم الانتقال إلى ورشة عمل حول أعمال البنوك المصرية العربية، ثم التكريم.