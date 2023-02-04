شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان الاستعداد لمهرجان الهجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبحثا معا آخر مستجدات المشروعات الزراعية المشتركة.

في بداية اللقاء رحب "القصير" بمحافظ جنوب سيناء، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظة من أجل خدمة التنمية الزراعية المستدامة في سيناء.

يأتى ذلك نفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز سبل التنمية في سيناء وفي اطار سلسلة اللقاءات المتواصلة لمتابعة الموضوعات والمشروعات الزراعية في المحافظة.

وأشاد "فودة" بالتعاون مع وزارة الزراعة وباللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والمحافظة والتي قامت بانجاز العديد من الملفات المهمة.

"وبحثا الموضوعات المشتركة في مجالات الزراعة والطب البيطري والثروة السمكية والاستعداد لمهرجان الهجن الدولى وكذلك توزيع الشتلات والتقاوى مجانا على أهالي سيناء وتكثيف القوافل البيطرية والتلقيح الاصطناعي وزيادة منافذ توزيع السلع الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وأيضا تشغيل المحجر البيطري الحدودى بالمحافظة والانتهاء من المستشفى البيطري الذي يتم انشاؤه حاليا في مضمار سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ.

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‏واتفقا أيضا على دعم أهالي سيناء ببعض المشروعات الصغيرة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة بالإضافة إلى إزالة أي معوقات أمام جهود التنمية الزراعية في سيناء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح شريان جديدة للتنمية هناك بجانب التنمية السياحية التي تشتهر بها محافظة جنوب سيناء.

‏كما تم متابعة تطورات العمل في ميناء الصيد ومصنع الثلج بمدينة الطور وكذلك تطوير سوق السمك وتسهيل إجراءات تراخيص الصيد وأيضاً الاستعداد لمهرجان الهجن الدولى المزمع إقامته في شرم الشيخ بالإضافة إلى تشجير مضمار الهجن.