شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان الاستعداد لمهرجان الهجن والان مع تفاصيل الخبر
في بداية اللقاء رحب "القصير" بمحافظ جنوب سيناء، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظة من أجل خدمة التنمية الزراعية المستدامة في سيناء.
يأتى ذلك نفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز سبل التنمية في سيناء وفي اطار سلسلة اللقاءات المتواصلة لمتابعة الموضوعات والمشروعات الزراعية في المحافظة.
وأشاد "فودة" بالتعاون مع وزارة الزراعة وباللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والمحافظة والتي قامت بانجاز العديد من الملفات المهمة.
واتفقا أيضا على دعم أهالي سيناء ببعض المشروعات الصغيرة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة بالإضافة إلى إزالة أي معوقات أمام جهود التنمية الزراعية في سيناء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح شريان جديدة للتنمية هناك بجانب التنمية السياحية التي تشتهر بها محافظة جنوب سيناء.
كما تم متابعة تطورات العمل في ميناء الصيد ومصنع الثلج بمدينة الطور وكذلك تطوير سوق السمك وتسهيل إجراءات تراخيص الصيد وأيضاً الاستعداد لمهرجان الهجن الدولى المزمع إقامته في شرم الشيخ بالإضافة إلى تشجير مضمار الهجن.