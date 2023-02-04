شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حصول معمل متبقيات المبيدات على الأيزو يساهم فى رفع صادراتنا لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أضاف أن المعمل حاصل على الاعتماد من كل من، هيئة الاعتماد الدولية "FINAS "الفنلندية بأوروبا منذ أكثر من 27 عاما، والمجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"، وكان قد تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة من خلال الخبير التابع لهئية الاعتماد "A2LA "الأمريكية، حيث قام بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل الفحص والتدقيق ليحصل على الإعتماد بكفاءة وتميز.

أوضحت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، أن هذا الاعتماد يأتي في إطار مواصلة المعمل لتحقيق العديد من الإنجازات في مجال عمله وأن هذا الإعتماد يساهم في زيادة صادراتنا إلى السوق الأمريكية من الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة .

كما أضافت أن المعمل يواصل جهوده وخطواته الحثيثة في تقديم خدماته بأعلى جودة من خلال حصوله على الإعتمادات في المواصفات المختلفة التي تعطيه ثقل كبير وتزيد من ثقة عملائه وثقة الأسواق الدولية في نتائجه.

كما أشارت الى أن المعمل خلال الشهور القليلة الماضية قد تم منح مركز التدريب التابع له شهادتي الأيزو ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة و ISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية كما أن المعمل حاصل على الإعتماد في مواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010 لمقدمى اختبارات الكفاءة فى مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية الميكروبيولوجية فى الأغذية والمياه ومسحات السطوح من المجلس الوطني للإعتماد "إيجاك"كما تم منحه شهادتي الأيزو في الصحة والسلامة المهنية "ISO 45001 "وإدارة البيئة" ISO 14001".

وأشارت عبد اللاه الى أن المعمل يضم العديد من الأقسام المختلفة والتي تدخل جميعها في نظام التدقيق والفحص لجهات الإعتماد ومن أهمها متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، الميكروبيولوجي، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، والتسويق والتدريب ، خدمة العملاء، الإستقبال والطحن، الشئون المالية والإدارية، تكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن المعمل يسهم في تحقيق منظومة الإنتاج بغرض التصدير والترويج لهذا الإنتاج في الأسواق الخارجية، لزيادة النصيب السوقي للصادرات الزراعية المصرية في تلك الأسواق، وتحقيق أهداف التنمية من خلال ما يؤديه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية وعقود وبروتوكولات تعاون وورش عمل ومشاركة في المؤتمرات للعاملين في مجال الإنتاج والتصدير والتصنيع الغذائي مما يدعم الاقتصاد القومي.

يشار الى أن الرابطة الأمريكية لاعتماد المختبرات "A2LA"تعد من بين أكبر هيئات الاعتماد في العالم وهي هيئة الاعتماد الوحيدة المستقلة 501(c)3 ، غير الهادفة للربح والمعترف بها دوليًا في الولايات المتحدة والتي تقدم مجموعة كاملة من اعتماد تقييم المطابقة ولذ يشمل خدمات عديدة.

تأسست "A2LA "في عام 1978 كجمعية عضوية للخدمة العامة ، و تمتلك "A2LA "أكثر من 4000 شهادة معتمدة تمثل جميع الولايات الأمريكية الخمسين وأكثر من 50 دولة على مستوى العالم.