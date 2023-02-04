شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى جوبا يبحث مع نائب رئيس جنوب السودان التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سفير مصر في جوبا السفير معتز مصطفى عبد القادر، مع نائب رئيس دولة جنوب السودان لقطاع الخدمات العامة حسين عبد الباقي، التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الخدمات العامة، وسبل تعزيزه والانتقال به إلى آفاق أرحب، وذلك بحضور وزيرة صحة جنوب السودان يولاندا دينج.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، أن السفير المصري أبرز توجيهات القيادة السياسية في الاستمرار بتقديم الدعم لجنوب السودان وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، حيث استعرض التطور الجاري في مشروع مكافحة اليرقات المسببة للملاريا والممول من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى تطوير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات للممارسين الصحيين الجنوب سودانيين.

كما ناقش الجانبان نتائج برنامج المنح الدراسية للدراسة في الجامعات المصرية لهذا العام، بالإضافة إلى العمل الجاري للانتهاء من تأهيل المدرسة المصرية الفنية في مدينة "واو".

من جانبه، أعرب نائب رئيس دولة جنوب السودان عن تقديره العميق للدور المصري الداعم لبلاده، وخاصة في القطاعات الخدمية التي تمس المواطن الجنوب سوداني، مؤكدا أهمية هذا الدعم وخاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلاده.

كما تطرق إلى رغبته في الاستمرار في تطوير هذا الدعم وتعزيزه، معرباً عن تطلعه إلى زيارة القاهرة في المستقبل القريب لمناقشة ذلك مع المسؤولين المعنيين في جمهورية مصر العربية.