شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تؤكد زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة بمنافذ الوزارة والان مع تفاصيل الخبر
أضاف أن المنافذ تقوم ببيع االبقوليات واللحوم المجمدة ومصنعاتها و اللحوم البلدية والضأن و الدواجن المجمدة ومصنعاتها و الأسماك المجمدة والعسل وزيت الزيتون والألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30% وأيضًا 40% تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل، حيث يتم مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة.
وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لانتاج اللحوم الى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لانتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالاسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الاسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.