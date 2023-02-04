شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة احتساب درجات الطلاب بامتحانات صفوف النقل للفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر
- الدرجة الإجمالية من 100 درجة، مخصص منهم 80 درجة لامتحان الترم الأول.
- يتم توزيع الدرجات المتبقية 20 درجة.
- بواقع 10 درجات تخصص للدرجة الأعلى لاختباري الشهر الذين خاضهما الطالب فى نوفمبر وديسمبر الماضيين.
- 5 درجات تخصص لمواظبة الطالب في الحضور للمدرسة.
- 5 درجات تخصص لتقييم سلوك الطالب خلال الفصل الدراسى.
- يتم السماح لمن يرغب من الطلاب في الاطلاع على الدرجات في اختبارات نصف العام وذلك داخل المدارس.
وأكدت الوزارة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.
وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات الفصل الدرسي الأول لصفوف النقل، تم إعلانها بعد انتهاء أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة.
وأضاف الوزير، أن الوزارة انتهت من أعمال الامتحانات الإلكترونية لطلاب أبنائنا في الخارج يوم الإثنين الموافق 2023/1/23 بإجمالي عدد 41 ألف طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وجاري العمل على الانتهاء من أعمال التقدير ورصد التقديرات تمهيدًا لإعلان النتيجة.