أخبار مصر.. الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من شهر يوليو المقبل

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من شهر يوليو القادم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من شهر يوليو القادم

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من شهر يوليو القادم، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من شهر يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، مُشيرةً إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الرومانى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات ثنائية معز نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، الذي وصل في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين الحكوميين.

تصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى منحة زواج للابنة المستحقة للمعاش فى حالة الزواج، فإذا تم قطع معاش ابنة المتوفى أو أخته، بسبب زواجهما، فيتم صرف منحة تسمى "منحة الزواج" تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة كاملة بشرط أن تكون الابنة مستحقة فى المعاش وألا تكون قد قامت بصرف منحة زواج من قبل. تطلق إدارة منتدى شباب العالم اليوم السبت مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالمي، ويشهد المؤتمر الصحفى حضور دولى موسع من ممثلى الهيئات والنؤسسات والمنظمات الدولية فى مصر، من بينهم السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الاوربى لدى مصر، أيلينا بانوفا المنسق المقيم للامم المتحدة فى مصر، اليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فى مصر، إيريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية فى مصر، الدكتور نصر الدين حاج الامين، ممثل منظمة الاغذية والزراعة فى مصر، الدكتورة نعيمة الجاسر ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر، كارلوس اوليفر رئيس بعثة الهجرة الدولية فى مصر، كريستين عراب ممثلة هيئة الامم المتحدة للمرأة فى مصر، فريدريكا ميجر ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان فى مصر، هبه نصير منسق برنامج الامم المتحدة للمتطوعين فى مصر، جيرمى هوبكنز ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة فى مصر، جون سوليكى ممثل مفوضية اللاجئين فى مصر، وايضا مدير مكتب منظمة اليونسكو فى مصر، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر فى مصر، وعدد أخر من مديرى مكاتب الامم المتحدة فى مصر. عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، واللواء مهندس مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع اجتماعًا؛ لبحث آليات مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، وعدد من مسئولى الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي. شغل موعد بدء التظلم على نتيجة امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي 2022-2023، قطاعا كبيرا من أولياء الأمور في محافظة الجيزة، متسائلين عن موعد بدء تقديم طلبات التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وضوابط وإجراءات التقديم. تعليم الجيزة تبدأ غدا قبول التظلمات على نتيجة رابعة ابتدائى وحتى ثانية إعدادى وزير التعليم العالي ورئيس هيئة التصنيع يناقشان صناعة أول سيارة كهربائية مصرية أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم إرسال نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام إلى الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية، موضحة أنه يتم إعلانها من خلال المدارس والإدارات التعليمية بعد انتهاء أعمال الرصد والتجميع لدرجات الطلاب فى الامتحان الإلكترونى والورقى معا. المدارس تبدأ إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى غدا حضور دولى واعلامي مكثف فى المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر ، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

صرف منحة زواج للفتيات اليتيمات من هيئة التأمين الاجتماعى.. التفاصيلالأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية وطقس بارد ليلاً.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات