20 سؤالا وجوابا عن أسئلة وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023

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القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى 20 سؤالا وجوابا تخص كل ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة 2023، كالتالى:

- متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023؟

- تنطلق امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو المقبل.

- طريقة عقد امتحانات الثانوية العامة 2023؟

- تعقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا فى المدارس داخل لجان امتحانية ولن يسمح بدخول اى وسيلة الكترونية سواء تابلت أو تليفون محمول داخل لجان السير.

- ما هو كل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023؟

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 بواقع 85% أسئلة موضوعية أو اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.

- كيف يجيب الطالب عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023؟

- يجيب الطالب عن أسئلة الاختيار من متعدد فى ورقة البابل شيت، كما يجيب عن الأسئلة المقالية فى ورقة بيضاء تسلم للطالب داخل لجنة الامتحان.

- هل تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك " الكتاب المفتوح"؟

- نعم تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان يتضمن الكتيب المفاهيم والقوانين التى يحتاجها الطالب للإجابة عن أسئلة الامتحان.

- ما الذى يتسلمه الطالب داخل لجنة الامتحان ؟

- يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- ما هى ملامح وشكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ؟

- توضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الاجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان، كما يتم التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.

- ما هى مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023؟

- الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع، وستكون الأسئلة من المنهج الدراسى حيث يتم توزيع جزئيات الامتحان على المنهج الدراسى.

- ما هى مواصفات امتحانات الثانوية العامة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة ؟

- الإعاقة الذهنية 100% موضوعى، وباقى الاعاقات 85% موضوعى أو اختيار من متعدد و15%ومقالى.

- ما هو الوقت المحدد لغلق باب تسجيل استمارة التقدم للامتحانات ؟

- بدأ طلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للامتحانات ويستمر تسجيلها حتى نهاية الشهر الجارى.

- ما هى خطوات واستعدادات الوزارة للامتحانات ؟

- أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحديث بيانات المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة وتم البدء فى إجراء مقابلات للمتقدمين لاختيار المرشحين للعمل.

- متى سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023؟

- يعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 شهر مارس المقبل.

- متى يتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ؟

- من المقرر أن تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة نهاية أبريل وبداية مايو المقبل.

- ما عدد مراكز تصحيح امتحانات الثانوية العامة؟

- من المقرر أن تصل عدد مراكز تصحيح امتحانات الثانوية العامة ل 6 مراكز على مستوى الجمهورية.

- كيف يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة؟

- تصحح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونية بنسبة 100% سواء الأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد.

- كيف يتم تصحيح الأسئلة المقالية؟

-تصحيح المقالى يقوم به مصحح الفرق الوحيد فى النظام التقليدى أن المعلم يصحح الورقة التى أمامه أما فى النظام الجديد سيقوم المعلم بتصحيح صورة ورقة الإجابة الموجودة على الكمبيوتر.

- هل هناك تغيير فى المجموع الكلى للثانوية العامة 2023؟

- لا يوجد تغيير فى المجموع الكلى لامتحانات الثانوية العامة 2023 وهو 410 درجات.

- هل يوجد تحسين أو إعادة السنة بالنسبة للطلاب الناجحين بامتحانات الثانوية العامة ؟

- لا يوجد تحسين بامتحانات الثانوية العامة أو إعادة السنة بالنسبة للطلاب الناجحين.

- متى سيتم توفير نماذج استرشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023؟

- من المقرر أن يتم توفير أسئلة امتحانات استرشادية لطلاب الثانوية العامة بداية الفصل الدراسي الثاني اى فى النصف الثانى من فبراير الجارى.

- ما هى رسالة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة هذا العام؟

- وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة ، قائلا: ستعقد الامتحانات بكل نزاهة وشفافية وسيتم التصدى لأى محاولات غش لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مطالبا بضرورة المذاكرة والاستعداد الجيد لامتحانات الثانوية العامة.