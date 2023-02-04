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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رصف وتطوير 15 شارع حيوى فى العمرانية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الاهتمام الذي توليه الدولة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وإنشاء شبكة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، مشيراً أنه جاري رصف وتطوير العديد من المحاور المرورية بنطاق المحافظة لربط محاور الحركة وإحداث سيولة مرورية.
واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على جهود حي العمرانية في أعمال الرصف والتطوير التي يشهدها قطاع العمرانية الشرقية بالكامل والتي تعد نقلة حضارية غير مسبوقة لم تشهدها المنطقة.
وأكد المحافظ أن أعمال الرصف والتطوير شملت 15 شارع وهم المخزن وخطاب والمعاون ورمسيس وطيبة والمدرسة والشوربجي وناصر ووجيه الدكروري وميادين العمرانية والجداوي بالعمرانية الشرقية.
وأشار أنه أنه تم إدراج شوارع الشهيد الحي والمصانع وباسيلي للتطوير ورصف وتطوير متفرعات ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية وتشمل شوارع "محمود صدقي، ومختار، والحصن، واللبيدي ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية للعام المالي الجاري وذلك لتحقيق نقلة نوعية مع ربطها مع شبكه الطرق التي ستخدم حركة المرور مع محور الفريق كمال عامر.
رصف شوارع الجيزة
أعمال الرصف