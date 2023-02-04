شكرا لقرائتكم خبر عن ضمان جودة التعليم تعتمد مدارس ومعاهد أزهرية وكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في جلسته رقم 222 بتاريخ 2 فبراير 2023 عددا من مؤسسات وبرامج التعليم العالي والأزهري، بالإضافة لعدد من مؤسسات التعليم العام والأزهري قبل الجامعي، وتضمنت قائمة اعتماد مؤسسات التعليم العالي كلية الطب البيطرى – مدينة السادات، والمعهد العالى لنظم التجارة الإلكترونية بسوهاج.

وأوضحت الهيئة، أنه فيما يتعلق باعتماد برامج التعليم العالي، تم اعتماد برنامج هندسة الإشغال العامة – كلية الهندسة – جامعة عين شمس، برنامج هندسة الرى والهيدروليكا – كلية الهندسة – جامعة عين شمس ، برنامج هندسة البترول – كلية الهندسة – جامعة القاهرة ، برنامج الهندسة الجيولوجية والتعدين – كلية الهندسة – جامعة القاهرة ، برنامج هندسة الفلزات – كلية الهندسة – جامعة القاهرة ، برنامج الهندسة الكيمائية – كلية الهندسة – جامعة القاهرة ، برنامج هندسة البترول والبتروكيماويات – كلية الهندسة – جامعة القاهرة ، برنامج هندسة التصميم الميكانيكى والإنتاج – كلية الهندسة – جامعة القاهرة ، برنامج الهندسة الميكانيكية: تخصص هندسة التصميم الميكانيكي – كلية الهندسة – جامعة القاهرة ، برنامج هندسة مدنية: تخصص هندسة المياه و البيئة - كلية الهندسة – جامعة القاهرة ، برنامج هندسة مدنية: تخصص هندسة الإنشاءات - كلية الهندسة – جامعة القاهرة ، برنامج المحاسبة– كلية التجارة وادارة الأعمال - جامعة المستقبل ، برنامج التمويل – كلية التجارة وإدارة الأعمال - جامعة المستقبل ، برنامج هندسة القوى والآلات الكهربية - المعهد العالى للهندسة بالشروق.

وفيما يتعلق باعتماد مؤسسات وبرامج التعليم بجامعة الأزهر تم اعتماد كلية القرآن الكريم بطنطا ، برنامج الاكترونيات والاتصالات الكهربية - كلية الهندسة بنين القاهرة ، برنامج القوى والالات الكهربية- كلية الهندسة بنين القاهرة ، برنامج اللغة العربية - كلية الدراسات الاسلامية والعربية فرع البنات ، برنامج الشريعة الإسلامية - كلية الدراسات الاسلامية والعربية فرع البنات ، برنامج أصول الدين- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة .

وعلي مستوي التعليم قبل الجامعي تم اعتماد 222 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم ، و50 معهدا أزهريا تابعا للأزهر الشريف.

وحول مدلولات نسب الاعتماد الحالية التى أنجزتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد صرحت رئيسة الهيئة بأن ما تم من اعتمادات لمؤسسات وبرامج التعليم بكل مراحلة – العالي والعام والأزهري في الفترة الأخيرة يعكس قدرة الهيئة على الوفاء بمسئولياتها تجاه ماتتطلع إليه القيادة السياسية من أهمية تحقيق نقلة نوعية في التعليم.

وأضافت أن التعاون المثمر والبناء بين الهيئة ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم ومؤسسة الأزهر الشريف تترجمها معدلات الاعتماد الإيجابية ، بما يؤكد حرص الجميع على تحقيق رؤية مصر 2030.