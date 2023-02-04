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شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إعلان نتائج بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للتايكوندو بجامعة حلوان، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بمشاركة (230) طالبا وطالبة من (27 ) جامعة حكومية وأهلية وخاصة.
وأقيمت البطولة تحت إشراف الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات ومستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية والجامعية، والكابتن بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور ياسر مبروك، لجنة المسابقات بالاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور إسلام الحلوانى مشرف البطولة من الإتحاد الرياضى للجامعات.
وقد أسفرت النتائج النهائية عن الآتي:
** مسابقة البومزا طلبة:
- المركز الأول: علي أحمد بدر الأكاديمية العربية
- المركز الثاني: سيف الدين إسلام جامعة الإسكندرية
- المركز الثالث: نور محمد جندي الأكاديمية العربية
- المركز الثالث مكرر: عبد الله محمد حسن جامعة الإسكندرية
** مسابقة البومزا طالبات:
- المركز الأول: جنة الله حامد جامعة الإسكندرية
- المركز الثاني: سلمي خالد حسن جامعة بدر
- المركز الثالث: روان جاسر عمر جامعة الإسكندرية
- المركز الثالث مكرر: شهد أحمد محمد جامعة عين شمس
** مسابقة تحت وزن 46 طالبات:
- المركز الأول: سماء وحيد جامعة حلوان
- المركز الثاني: سارة عبد الرحمن الأكاديمية العربية
- المركز الثالث: غرام محمد جامعة الإسكندرية
- المركز الثالث مكرر: امن عمران جامعة الإسكندرية
** مسابقة تحت وزن 49 طالبات:
- المركز الأول: جنات عصمت جامعة حلوان
- المركز الثاني: أية عمران الأكاديمية العربية
- المركز الثالث: ميرنا ممدوح جامعة الإسكندرية
- المركز الثالث مكرر: يسرى أشرف جامعة القاهرة.
** مسابقة تحت وزن 53 طالبات:
- المركز الأول: مرام نبيل جامعة حلوان
- المركز الثاني: مريم احمد جامعة المنصورة
- المركز الثالث: مريم ايمن جامعة الإسكندرية
- المركز الثالث مكرر: تالة محمد جامعة مصر الدولية
** مسابقة تحت وزن 57 طالبات:
- المركز الأول: رنا عصام وزارة التعليم العالي
- المركز الثاني: منة الله أمير جامعة طنطا
- المركز الثالث: أروى محمد صالح الأكاديمية العربية
- المركز الثالث مكرر: مريم أشرف الجامعة الألمانية بالقاهرة
** مسابقة تحت وزن 62 طالبات:
- المركز الأول: حبيبة عمرو جامعة الإسكندرية
- المركز الثاني: إسراء حسن الإسكندرية
- المركز الثالث: محمد جامعة طنطا
- المركز الثالث مكرر: فرح فهيم جامعة طنطا
** مسابقة تحت وزن 67 طالبات:
- المركز الأول: فادية أحمد الجامعة اليابانية
- المركز الثاني: سهيلة محمد جامعة بدر بالقاهرة
- المركز الثالث: زهرة حسن جامعة طنطا
- المركز الثالث مكرر: محمد الجامعة الألمانية بالقاهرة
** مسابقة تحت وزن 58 طلبة:
- المركز الأول: عبد الرحمن أمير جامعة كفر الشيخ
- المركز الثاني: محمد علاء جامعة الإسكندرية
- المركز الثالث: محمد يحيى محمد حلوان
- المركز الثالث مكرر: محمود ياسر محمد جامعة القاهرة
** مسابقة تحت وزن 63 طلبة:
- المركز الأول: محمد جمعه جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة
- المركز الثاني: محمد شعبان وزارة التعليم العالي
- المركز الثالث: مهند فهمي أحمد جامعة القاهرة
- المركز الثالث مكرر: احمد مجدي جامعة الإسكندرية
** مسابقة تحت وزن 68 طلبة:
- المركز الأول: عمرو أسامة وزارة التعليم العالي
- المركز الثاني: سيف الدين سامح جامعة البريطانية بالقاهره
- المركز الثالث: محمد عاطف محمد جامعة أسيوط
- المركز الثالث مكرر: عمرو محمد المحمدي جامعه الدلتا للعلوم والتكنولوجيا
** مسابقة تحت وزن 80 طلبة:
- المركز الأول: مروان وائل جامعة الإسكندرية
- المركز الثاني: إبراهيم ياسر حسن جامعة حلوان
- المركز الثالث: يوسف السيد جامعة عين شمس
- المركز الثالث مكرر: أحمد أمير جامعة طنطا
بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد
بطولة التايكوندو للجامعات
رئيس جامعة حلوان خلال فعاليات البطولة
فرحة الفرق الفائزة بالبطولة