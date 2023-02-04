التعليم العالى: إعلان نتائج بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد العليا المصرية

القاهرة - سامية سيد - أقيمت منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للتايكوندو بجامعة حلوان، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بمشاركة (230) طالبا وطالبة من (27 ) جامعة حكومية وأهلية وخاصة.

وأقيمت البطولة تحت إشراف الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات ومستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية والجامعية، والكابتن بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور ياسر مبروك، لجنة المسابقات بالاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور إسلام الحلوانى مشرف البطولة من الإتحاد الرياضى للجامعات.