شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يستعرض أنشطة المجلس الأعلى للجامعات خلال يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول أداء أمانة المجلس الأعلى للجامعات، خلال شهر يناير 2023.

وأشار التقرير الذي قدمه الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه تم عقد 35 اجتماعًا بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، واشتملت على اجتماعات للجان قطاع التعليم الجامعي، ولجان تخصصية تابعة للجان العلمية، ولجان تابعة لشبكة الجامعات المصرية، فضلًا عن عقد 3 ورش عمل مختلفة.

وأوضح التقرير أن لجنة المعادلات عقدت اجتماعها الدوري لمُعادلة الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات أو المؤسسات التعليمية الغير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومُعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضة لهذا القانون.

وأضاف التقرير أن المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب عقد اجتماعه الدوري بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، كما عُقد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتمت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة.

وأشار التقرير إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للجان العلمية، وكذلك عقد اجتماع لجنة العلاقات الثقافية؛ لمُناقشة وضع الخطط الكفيلة باستفادة الجامعات من الاتفاقيات الخارجية وبرامجها التنفيذية والتنسيق فيما بينها، والتنسيق بين الجامعات بشأن الترشيح للإعارات، وتخصيص المنح، وتمثيل الجامعات في المؤتمرات والندوات العلمية.

ونوه التقرير إلى أنه تم الإعلان عن إعادة فتح باب التسجيل في قوائم لجان المُحكمين للدورة الرابعة عشر، وذلك لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية الذين لم يسبق لهم التسجيل في نظام اللجان العلمية والمُحكمين، بالإضافة إلى الذين لم يُحدثوا بياناتهم خلال الدورة الرابعة عشر، حيث تم فتح باب التقدم بداية من 1 فبراير الجاري ولمدة شهر، وذلك من خلال الرابط التالي: http://scicom.scu.eg/ .

واستعرض التقرير أنشطة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية خلال شهر يناير، والتي اشتملت على عرض خطة التطوير التكنولوجية والرؤية المُستقبلية للتحول الرقمي لخدمات المركز، والبدء في إعداد موقع إلكتروني جديد للمجلس الأعلى للجامعات، والمشاركة بعرض تقديمي مُسجل عن خدمات المركز في منتدي التعليم والتعلم الرقمي التابع لليونيسكو والذي تم عقده في جامعة الجلالة، وتوفير عدد من الوحدات لنظام Ithenticate لفحص الاقتباس للجامعات المصرية، والبدء في تطوير بوابة الدفع الإلكتروني الموحدة لخدمات المجلس الأعلى للجامعات.