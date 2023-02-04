شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. رئيس الوزراء ونظيره الرومانى يدليان بتصريحات صحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات ثنائية معز نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، الذي وصل في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين الحكوميين.

وذلك بحضور وفدي البلدين؛ لمناقشة عدد من الملفات في مختلف المجالات الاقتصادية، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك، كما سيتم عقد منتدى اقتصادي يضم وزراء البلدين والمسئولين المعنيين غدا.

ويدلي رئيس الوزراء ونظيره الروماني بتصريحات صحفية بعد قليل حول نتائج عقد المباحثات الثنائية.