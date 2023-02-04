شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحصل على معاش استثنائى.. اعرف التفاصيل والخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل أصحاب المعاشات على الخدمات وصرف مستحقاتهم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووفقا لقانون التأمينات يوجد صرف معاش استثنائي، يمنح للعاملين السابقين فى الجهات الحكومية، وشركات القطاع العام، والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أى معاش فضلا عن صرف معاش استثنائى للأشخاص الذين أدوا خدمات للدولة.

ووفقا لقانون التأمينات يمنح المعاش الاستثنائي لتحسين معاشات ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا، لمساعدتهم على مواجهة الظروف المختلفة سواء الصحية أو الاجتماعية وأنّ المستفيد من المعاش عليه استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التي كان يعمل بها واعتماده وختمه، ثم تقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية، حال منح المعاش أو تحسينه وفى حال تقديم طلب معاش استثنائي لتحسين المعاش بسبب الحالات المرضية، فسيتم تحويل صاحب المعاش للهيئة العامة للتأمين الصحي، لتحديد نوع المرض ومدى حاجة المريض إلى علاج طويل، وحال طلب معاش استثنائي بسبب ظروف اجتماعية، يتم إجراء بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل وتقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات المرفق بها المستندات التي تدعم الطلب لاتخاذ قرار منح أو تحسين المعاش الاستثنائى، ثم عرض ذلك على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات .

على جانب آخر يحصل الملايين من أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بصفة شهرية من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأيضا المستحقين عن المعاشات والبالغ عددهم ما يقرب من 10.7 ملايين صاحب معاش ومستحق ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فإن هناك بعض الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذى تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية وفاة المستحق وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

كذلك الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 عاما أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة كذلك الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.