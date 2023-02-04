شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تدرس تغليظ عقوبة سرقات التيار لخفض نسب الفقد بالشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس حاليا تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي ضمن خطتها لخفض نسب الفقد بالشبكة القومية نتيجة الخسائر المالية الضخمة التي يتعرض لها القطاع، مشيرًا إلى أنه بعد تعديل عقوبات سرقة التيار الكهربائي بقانون الكهرباء سيتم إرسالها لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للعرض عليه و اخذ الموافقة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن أعمال التطوير فى شبكات نقل وإنتاج الكهرباء الغير مسبوقة كان لها دور كبير فى انخفاض نسب الفقد الناتج عن المشاكل الفنية، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا سيكون لها دور كبير فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وقال المصدر، إن اسناد مهمة المرور على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بالإضافة إلى تطبيق حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع معدلات سرقات التيار الكهربائى و انتظام معدلات الشحن.

وقال المصدر، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة أصدر تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بقواعد وشروط محضر سرقة التيار الكهربائي التى حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك مجموعة لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي، والتى من بينها ضرورة تصوير الواقعة والتى بدونها يعتبر محضرً لاغيًا.