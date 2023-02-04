شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الجيزة تعلن نتيجة الصف الثانى الثانوى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن مدارس الجيزة يوم الإثنين المقبل الموافق 6 فبراير، نتائج طلاب الصف الثاني الثانوي بشكل موحد على مستوى المحافظة، وذلك وفقا لجداول إعلان نتائج صفوف النقل المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن للتسهيل على أولياء الأمور وضمان عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، تم توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام.

وأشارت المديرية، أنه سيتم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الأول الثانوي يوم الأحد الموافق 5 فبراير، ونتائج طلاب الصف الثاني الثانوي يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل، على أن تكون بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع أولياء الأمور وفي أماكن واضحة داخل المدارس.

ومن جانبه، أصدر أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات للإدارات التعليمية بعدم حجب نتيجة أي طالب بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية، استجابة سريعة لراحة أولياء الأمور، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح بلغت 76.81%.

أعلن الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية ، سوف يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 12 من فبراير الجارى وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا ، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة .

وشدد لدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على أنّ أعمال التصحيح وتقدير درجات طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 تمت بمقار لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع.

وأكد أنه أصدر تعليمات مشدّدة لموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل ولجان التقدير بمراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة جزئيات الأسئلة والتأكيد على تفقيط درجة الطالب وحظر استخدام الهواتف المحمولة والالتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة اللازمة داخل لجان التقدير، وشدَّد في تعليماته للجان النظام والمراقبة الالتزام ومراجعة أوراق الإجابة وكذلك جمع الجزئيات ومضاهاتها بمرآة ورقة الإجابة والدقة في رصد الدرجات بنوعيه الورقي والإلكتروني ومراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التقدير.

وفي سياق متصل، أشاد "أبوزيد" بالدور المتميز لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمرافق العامة والأحياء ومتابعة مديري عموم الإدارات لسير الامتحانات، وكذلك غرف العمليات بالإدارات والمديرية وجميع القائمين على العملية الامتحانية مُثمنًا قيمة العمل بروح الفريق.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد اعتمد اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023 / 2022 بنسبة نجاح بلغت 81.5 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102573 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100848 طالب وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 82199 طالب وطالبة. وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .