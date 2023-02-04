شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مسئولية لمديرى ومشرفى مقالب المخلفات الصلبة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلب مهام إدارة المخلفات البلدية الصلبة، بعد المسئولين عنها مثل المديرين والمشرفين، لكل منهم اختصاصات ومهام واجبة التنفيذ، حيث تعد المخلفات البلدية الصلبة، والمعروفة باسم القمامة، التي تتخلف عن الأنشطة الإنسانية اليومية العادية، التي يتم التخلص منها عند مصدر تولدها كنفايات، ليست ذات قيمة تستحق الاحتفاظ بها، وإن كان من الممكن أن يكون لها قيمة فى موقع آخر، أو ظروف أخرى بما يوفر الأوضاع المواتية لعمليات إعادة الاستخدام أو التدوير، وبالتالي يستبعد من هذا التصنيف المخلفات الخطرة والصناعية والزراعية ومخلفات الإنشاء والهدم.

خلال هذا التقرير نرصد الاختلاف بين المهام لكل من المسئولتين فمثلا نجد أن مهام مدير المقلب تنحصر في انه يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن الآتى:

1-تخطيط الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لتشغيل وصيانة المدفن.

2-إعداد التنبؤات المستقبلية الخاصة بخطط العمل وتطوير المقلب.

توظيف الأفراد وشراء المعدات والمواد طبقاً لميزانية تشغيل وصيانة المقلب.

3-إعداد خطة تفصيلية بخصوص الصحة والأمن والطوارئ ومراقبة البيئة ودمجها فى الخطة المتكاملة لإدارة المدفن الصحى.

4- توجيه التعليمات إلى مشرف أو مشرفى المقلب بصورة دورية فيما يتعلق بمناطق الموقع التى سيتم إعدادها و ملؤها وتغطيتها.

5-مراجعة التقارير اليومية والأسبوعية التى يعدها مشرف أو مشرفو المقلب حول أنشطة المقلب.

6-إعداد تقاريرعن بيانات التشغيل سواء الشهرية أو ربع سنوية أوسنوية وإعتمادات نفقات المرتبات والتصريحات بشراء المعدات والخامات.

أما بالنسبة لمهام مشرف المقلب فانه يكون مسئولا عن الأنشطة فى المقلب وفقاً للإرشادات التى يتلقاها من مدير المقلب وتشمل على:

1- الإشراف على العمالة ومراقبة دخول وحركة العربات فى الموقع وقلب المخلفات فى المناطق المخصصة لذلك ، الدمك وتغطية الصيانة والإشراف على المعدات والمركبات

2-تجميع نواتج الحفر لاستخدامها فى أعمال التغطية وتخزين مواد التغطية.

3-الإشراف على أنشطة تأمين الممتلكات والتجهيزات التى يقوم بها العمال العاديين فى الموقع.

4-أعمال تفريغ المخلفات بصورة سليمة ومنظمة للاستفادة وعدم إهدار مساحة المقلب.

5-ارتداء العالمين مهمات الوقاية "الأمن الصناعى".

6- التأكد من أن علمية الفرز لا تعوق تفريغ عربات المخلفات.

7- تغطية المخلفات يتم فوراً إذا لم يتواجد مخلفات جديدة.

8-تتم متابعة عمليات فرز المخلفات بمعرفة الزبالين، بحيث أن لا يكون هناك أى تعطيل للتخلص النهائى من المخلفات أو تراكم للمخلفات اليومية بدون دفنها فى آخر يوم العمل.

9-إعداد تقارير عن الأنشطة اليومية والأسبوعية.

10-إعـلام مـدير العلميـات بالمقلب بأى مشكلـة تنشأ سواء بين العمال أو فى التجهيزات أو مواد التغطية أو عمليات الفرز أو التخلص من المخلفات أو شكاوى من الجمهور والأهالى.