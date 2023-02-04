شكرا لقرائتكم خبر عن 87 % من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على عروض التخفيضات فى الأوكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على عروض التخفيضات في الأوكازيون الشتوى؟، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة على عروض التخفيضات فى الأوكازيون الشتوى.

وأيد 87% من القراء مطالب هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على عروض التخفيضات في الأوكازيون الشتوى، بينما عارض 13% من القراء مطالبهل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على عروض التخفيضات في الأوكازيون الشتوى.