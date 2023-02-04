الارشيف / أخبار مصر

87 % من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على عروض التخفيضات فى الأوكازيون الشتوى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 87 % من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على عروض التخفيضات فى الأوكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على عروض التخفيضات في الأوكازيون الشتوى؟، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة على عروض التخفيضات فى الأوكازيون الشتوى.

 

وأيد 87% من القراء مطالب هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على عروض التخفيضات في الأوكازيون الشتوى، بينما عارض 13% من القراء مطالبهل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على عروض التخفيضات في الأوكازيون الشتوى.

 


نتيجة الاستطلاع

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا