شكرا لقرائتكم خبر عن كيف كان يصطاد المصريون القدماء؟.. قصة عصا الصيد المرتدة بمتحف الغردقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم متحف آثار مدينة الغردقة، أكثر من 2000 قطعة أثرية تعود للعصور المختلفة بينها الفرعوني والروماني والقبطي والإسلامي والحديث، من تلك القطع، وخاصة في منطقة عرض القطع الأثرية الفرعونية توجد " عصا الصيد المرتدة.. تعرف عليها

عصا الصيد المرتدة، يرجع تاريخها الدولة الفرعونية الحديثة، وتحديدا للأسرة ال 18، ومصنوعة من الخشب ، حيث كان الصيد البري أحد الأنشطة التي تهدف إلى توفير لحوم الطرائد، كما كان من الأنشطة الترفيهية أيضًا خاصةً بين طبقات الأثرياء من المصريين القدماء.

من جانبه قال مينا مكرم وكيل الشئون الاثرية بمتحف آثار الغردقة أن العصا استخدمت لصيد الحيوانات الصغيرة كالأرانب أو الطيور، بينما كانت الأقواس والسهام مخصصة لصيد الحيوانات الأكبر حجمًا.

واضاف أن المصريون اصطادو الأسود في الصحراء المصرية ، وتميزت تلك الأسود بأنها أصغر حجمًا عن مثيلاتها في وسط إفريقيا ، وكان التغلب على هذا الحيوان الشرس يعد علامة على القوة والشجاعة الكبيرة ، بل وكثيرًا ما كان يقتصر علي الملك وحاشيته فقط .

واوضح أن عصا الصيد المرتدة، كانت إحدى أدوات الصيد أو الرياضة ، وتتشابه مع عصا " البوميرانج " التي أستخدمها سكان أستراليًا الأصليين، وهي عبارة عن عصا ذات شكل مقوس ومصنوعة من الخشب وكانت تستخدم كسلاح لصيد الأرانب أو الطيور وغيرها من الفرائس الصغيرة الحجم ، وكان يتم إلقائها إلي السماء لتسير في مسار بيضاوي الشكل ، ثم تعود إلى نقطة انطلاقها مرةً أخرى عند إلقائها بشكلٍ صحيح .



عصا الصيد الأثرية بمتحف الغردقة



عصا الصيد المرتدة