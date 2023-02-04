شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: قناة السويس مملوكة لمصر والشائعات غرضها التشكيك فى المشروعات الناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على شائعة إسناد إدارة قناة السويس لإحدى الشركات الأجنبية بعقد امتياز لمدة 99 عاما، مؤكدًا أن قناة السويس مملوكة لمصر والشعب المصرى، وكل العاملين فى القناة مصريين وستظل كما هى بإدارتها.

وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، يجب على المصريين عدم الانسياق وراء الشائعات التي يروج لها أعداء الوطن، والتي تريد ضرب وتشكيك المصريين بقيادتهم ودولتهم.

وتابع: الشائعات تزداد حول المشروعات القومية الناجحة، وخاصة بعد إعلان قناة السويس عن أرباحها الشهر الماضي بارتفاع نسبة الأرباح لـ47%، وارتفاع عدد السفن التي مرت من قناة السويس بنسبة 21% الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الأرقام خير دليل على نجاح قناة السويس الجديدة، كما أن القناة السويس الجديدة مصدر لجذب العديد من الشركات الملاحة التي مرت مؤخرًا عبر القناة.