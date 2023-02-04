شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات ومستندات طلب قيد اتحاد شاغلين العقارات فى الأحياء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلب تشكيل وقيد اتحاد شاغلين العقارات في الأحياء، والذي يعد بمثابة جمعية عمومية تضع ميثاق عمل يحدد التزامات وواجبات وحقوق ساكني العقار يتم اختيار مجلس إدارته بالانتخاب، إجراءات ومستندات محددة؛ لتسهيل مخاطبة الحي في أي أعمال تتعلق بالعقار من خدمات ومرافق وخلافه.

ووفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، يعد عضوا باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة بالعقار سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا بعقد غير مسجل أو مستأجرا لها أو يحوزها بموجب سند قانوني سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، كما يعتبر عضوا باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه، ولو لم يكن من الشاغلين، فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين ناب عنهم من يختارونه في عضوية الاتحاد، وإذا تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارونه في العضوية.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الإجراءات والمستندات المطلوبة لقيد اتحاد الشاغلين.

أولا: شروط الحصول على الخدمة

1- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

2- وجود رئيس اتحاد الشاغلين أو المالك.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- صورة عقد شراء الأرض المقام عليها العقار محل الطلب أو كشف مشتملات.

2- صورة رخصة البناء.

3- قرار على رئيس الاتحاد يوضح به عدد وحدات العقار.

4- صور عقود ملكية لجميع أعضاء الاتحاد أو إيجار.

5- صورة تحقيق الشخصية لرئيس الاتحاد.

7- طلب قيد اتحاد شاغلين.

8- ملف فارغ.

9- دعوة لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين موجهة من 20% من نسبة شاغلى العقار وتسلم باليد لجميع الأعضاء أو ترسل بالبريد المسجل ويحضر ما يفيد التسليم (حافظة مكتب البريد).

10- محضر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين موقع عليه من جميع الحاضرين فاذا لم يكتمل النصاب القانونى الـ60% يتم دعوة الأعضاء لحضور اجتماع ثانى خلال 15 يوم تبدأ من اليوم التالى للاجتماع الأول.

11- يأخذ إقرار على رئيس الاتحاد بأن الاتحاد لم يسجل بسجلات الحى من قبل وأن توقيعات الأعضاء على الدعوى ومحضر الاجتماع صحيحة ومنسوبة لأصحابها الحقيقيين، وإذا ظهر خلاف ذلك يكون مسئول كامل المسئولية المدنية والجنائية.

ثالثا: إجراءات طالب الخدمة

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- سداد رسم الخدمة.

4- بعد فحص إدارة الشئون القانونية يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

5- اعتماد اتحاد الشاغلين موضوع الخدمة.

6- ضم اتحاد الشاغلين وتلقى الخدمة.

جدير بالذكر أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حدد مجموعة ضوابط تنظم مهام وعمل اتحادات الشاغلين فى العقارات، حيث نصت المادة (72) على أن تنشأ اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتى لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية، مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية وذلك أيًا كان تاريخ إنشائها أو شغلها، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة، وفى حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة، لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين، وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن.

وعلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين، إخطار شاغلى العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب والتى لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين، أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة، ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (73) على أنه في حالة عدم توفيق أوضاع اتحاد ملاك العقار القائم وقت العمل بهذا القانون أو عدم إنشاء اتحاد الشاغلين للعقار الذي تنطبق عليه أحكام هذا الفصل، تتولى الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين لجنة مؤقتة للإدارة مكونة من رئيس ونائب وأمين الصندوق من غير الشاغلين تتولى المهام المنوط بها اتحاد الشاغلين وذلك لحين اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة لاتحاد شاغلي العقار.

فيما نصت المادة (74)، على أنه يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة فى مجمع سكنى أن تنشئ فيما بينها اتحادًا للتنسيق فى المسائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (75) من قانون البناء على أن يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال:

- الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته.

- ضمان صيانة العقار وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى.

- توفير الخدمات المطلوبة للعقار، وله فى سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المبانى المقيدة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (76) على: تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وينشأ سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية.

ووفقا للمادة، يؤشر فى هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قرارات الاتحاد وأى شأن من شئونه، مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.